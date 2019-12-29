"Барбі", слайми й глина для ліплення: українські експерти назвали токсичні дитячі іграшки

В Україні назвали три небезпечні дитячі іграшки, баловство з якими може закінчитися серйозними проблемами зі здоров'ям і навіть летальним випадком.

Як показали результати моніторингу українського ринку іграшок, у нас продається безліч товарів, які вже перебувають під забороною в Європі. Про це повідомила голова правління ГО "Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів" Споживча довіра "Олена Куликова, передає "Укрінформ".

Також експертка навела приклади небезпечних забавок, які потрапили до списку європейської системи оперативного оповіщення про небезпечні споживчі товари (RAPEX).

Українські експерти назвали токсичні дитячі іграшки yandex.ru

За її словами, найпопулярніша з них – ляльки, зокрема типу "Барбі". Багато таких, які продаються в китайських магазинах або в Україні, містять вкрай небезпечні речовини. Пластиковий матеріал, як правило, голів ляльок, містить діоктілфтал. Він може мати негативний вплив на репродуктивну функцію дитини, тобто будуть проблеми з продовженням роду.

Крім них, до небезпечних також відноситься глина для ліплення – вона ж маса для ліплення або іграшковий слиз. Міграція бору в ній занадто висока (виміряне значення до 6799 мг/кг). А проковтування або контакт із надмірною кількістю бору може завдати шкоди репродуктивній системі дитини або призвести до опіків.

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Ще в цьому списку українські експерти відзначили карнавальні костюми. Іноді їх обробляють вогнезахисними речовинами, склад яких може завдати шкоди дітям через канцерогенні властивостей і гостру токсичність.

Відповідно до європейської системи RAPEX, небезпеку також можуть представляти іграшки з блоками живлення. Якщо у відсіку для батарейок відсутній гвинт, що кріпить кришку, то його можна відкрити без використання інструментів, що робить батарейку доступною. Ті ж містять загрозу хімічного впливу на дитину, а металеві кріплення – надмірну кількість нікелю.

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Небезпечними можуть бути і м'які іграшки. При покупці таких товарів необхідно звертати увагу на міцність швів, щоб у дитини не було доступу до наповнювача, а також на надійність кріплення пластикових деталей (очей, носів, волосся).

За словами Куликової, в систему RAPEX потрапляють товари, на які в Україні навіть не поширюється дія техрегламенту про безпеку іграшок. Це дитяча косметика, велосипеди, самокати, гіроборди, ігрові приставки, товари для дітей (меблі, стільчики для годування і т. п.), дитячий посуд.

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"Будьте уважні, читайте маркування (воно повинно бути українською мовою) і всі попередження. Купуйте все в спеціалізованих магазинах і обов'язково зберігайте чек", – підкреслила експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці заявили, що акумулятори багатьох ґаджетів і іграшок, які дарують дітям на новорічні свята, становлять велику загрозу їхньому здоров'ю. При ковтанні вони можуть спричинити жахливі опіки і задуху.

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