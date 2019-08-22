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"Бандерівці знищують православних кротів!" Соколова висміяла безглуздий фейк Путіна

2.4т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова влаштувала кумедний тролінг президенту Росії Володимиру Путіну за його безглузду критику "зеленої" енергетики.

Так, у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" телеведуча висміяла фразу президента Росії про те, що вібрації від вітряків змушують вилазити із землі навіть черв'яків. Для стьобу вона переодягнулася в костюм крота, який нібито страждає від вироблення екологічно чистої енергії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Про кротів, виявляється, думає не тільки Барі Алібасов. Ви думаєте він (Путін. – Ред.) жартує, коли говорить, що "зелена" енергетика набагато шкідливіша для екології, ніж видобуток нафти, газу і вугілля? Ні! Тому що жарт, сказаний двічі, це не жарт, а переконання. 100% ці шкідливі вітряки винайшли бандерівські вчені, щоб знищувати православних кротів!" – жартує Соколова.

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"Не даремно любить День перемоги": Соколова довела, що Путін – це Гітлер

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін викликав шквал насмішок в мережі своєю заявою про шкоду альтернативних джерел енергії. Його висловлювання на Глобальному саміті з виробництва та індустріалізації буквально "підірвало" користувачів.

"Скільки птахів гине через вітряки? Вони так трусяться, що черв'яки вилазять із землі. Це не жарти. Це наслідки", – сказав лідер країни-агресора.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна Соколова Володимир Путін
Місце
Україна
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
хня какая-то, для идиотов. То есть - для укроинцив
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Рак и "лечение" его канабисом полностью разрушило подкастрюльное пространство.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
сявка
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