"Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Він боровся і бореться за правду і справедливість. Ми хочемо жити у згоді і взаємному шануванні з усіма народами доброї волі. Такі самі права визнаємо за іншими народами, за які боремося для себе."

Степан Бандера

Від себе.

Так, ми, справді, всі різні:

Люди честі та негідники.

Воїни та "тилові пацюки".

Чесні та злодії.

Патріоти та прислужники Москви.

Жертви імперського терору та імперські кати.

Ті, хто облагороджують суспільство і паяци, що перетворюють людей на бидло.

Хоробрі та боягузи.

Тощо, тощо, тощо...

Степан Бандера належав до Перших. Він був далеко не ангел, бо він - жива Людина. Але він був великий українець, Борець, що здобуває світ...

Він воює за Україну і після смерті. І перемагає! Я знаю це, бо пам’ятаю Україну 1989, 1991, 2004, 2014 і 2020-го років. Пам’ятаю і порівнюю. І порівняння це - на користь бандерівської ідеї Української Самостійної Соборної Держави.

Тому, Степан Бандера - переможець. А разом з Бандерою перемагають всі, такі різні, Українці.

Навіть, коли до влади обирають таких... як обирають...

Слава Україні!

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