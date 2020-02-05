Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Радикально!" Дробович пояснив свою заяву щодо Бандери

16.7т
Читати матеріал російською

Глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович пояснив, чому в одному з інтерв'ю назвав лідера ОУН-Б Степана Бандеру "складним персонажем".

"По-перше, якщо людина готова радикально відстоювати свої ідеї – тобто, взяти в руки зброю – очевидно, що це викличе необхідність застосовувати цю зброю проти різних людей", – зазначив Дробович в ефірі ObozTV.

"По-друге, визвольний рух за незалежність України був строкатим. Там були різні стосунки. У того ж Бандери з Мельником (що призвело до розколу ОУН на дві фракції. – Ред.). Були певні очікування від нацистів про проголошення української держави, готовність солідаризуватися, якщо вони дійсно дадуть цю незалежність.... Все це складно", – нагадав він.

Новини
Бандеру назвали "агентом Гітлера": історик все пояснив

Також, за його словами, тут порушується питання взаємовідносин українців з поляками.

"Всі ми знаємо, як представники ОУН ставилися до Польщі, яка до 1939 року фактично дискримінувала українську меншість... Очевидно, ОУНівці чітко і ясно боролися проти такої дискримінаційної позиції Польщі. Дуже часто – методами надзвичайно радикальними", – додав глава УІНП.

Новини
В'ятрович викрив Зеленського у незнанні історії

Дробович порадив пам'ятати не окремі історичні факти, а картину в цілому.

"Єдине, що потрібно робити зі "складними персонажами" – це розповідати про них. Всю правду як вона є. Всі героїчні моменти, всі подвиги, всі зауваження і запитання. Коротше, розповідати, як воно було", – наголосив він.

Степан Бандера

Степан Бандера

inforesist.org

Як писав OBOZREVATEL, Антон Дробович обійняв посаду директора Інституту національної пам'яті в грудні 2019 року, коли колишній глава УІНП Володимир В'ятрович склав присягу народного депутата.

Незабаром після свого призначення Дробович заявив, що Інститут нацпам'яті має зосередити свою роботу на тих героях, які об'єднують Україну. Серед них він назвав полковника УНР Петра Болбочана, художника Казимира Малевича, футбольного тренера Валерія Лобановського.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Антон Дробович Степан Бандера
Місце
Україна
Теги
Історія України Інститут національної пам'яті
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
267
56
Смішно
25
Цікаво
40
Сумно
31
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Журба Валентина
Журба Валентина
Тогда обо всех правду, в том числе - о национал-коммунистах, Щорсе, Скрыпнике, о белых добровольцах, поддержавших Скоропадского...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Согласен с тем, что нужно "рассказывать, как оно было". А не молоть всякую чyшь, вроде этой (цитирую слова Дробовича на пресс-конференции 23.12.2019): "… Когда большинство [украинского] населения сидело спокойно на сoветских кухнях и не хотело ничего делать против Совeтcкого Сoюзa, а в это время в тюpьмах и подвалах paccтреливали людей за вoльнодумство, эти люди [Бaндepa и Шyxeвич] поднялись с opyжием". Если Дробович считает, что ВО ВРЕМЯ BOЙНЫ (а именно тогда "эти люди поднялись с opyжием") большинство советских украинцев СИДЕЛО НА КУХНЯХ, то самое время, на мой взгляд, переименовать Институт нaциональной памяти в Институт альтернативной истории, а самому Дробовичу ездить на гастроли с "95-м кварталом".
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Журба Валентина
Журба Валентина
Ш. Олег, с кухнями промахнулся лет на 20
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
XEPои Украины они такие!!!! Под стать свiдомо MAHДАйнутой мpaзоте!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
6

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги