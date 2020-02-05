"Радикально!" Дробович пояснив свою заяву щодо Бандери

Глава Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович пояснив, чому в одному з інтерв'ю назвав лідера ОУН-Б Степана Бандеру "складним персонажем".

"По-перше, якщо людина готова радикально відстоювати свої ідеї – тобто, взяти в руки зброю – очевидно, що це викличе необхідність застосовувати цю зброю проти різних людей", – зазначив Дробович в ефірі ObozTV.

"По-друге, визвольний рух за незалежність України був строкатим. Там були різні стосунки. У того ж Бандери з Мельником (що призвело до розколу ОУН на дві фракції. – Ред.). Були певні очікування від нацистів про проголошення української держави, готовність солідаризуватися, якщо вони дійсно дадуть цю незалежність.... Все це складно", – нагадав він.

Також, за його словами, тут порушується питання взаємовідносин українців з поляками.

"Всі ми знаємо, як представники ОУН ставилися до Польщі, яка до 1939 року фактично дискримінувала українську меншість... Очевидно, ОУНівці чітко і ясно боролися проти такої дискримінаційної позиції Польщі. Дуже часто – методами надзвичайно радикальними", – додав глава УІНП.

Дробович порадив пам'ятати не окремі історичні факти, а картину в цілому.

"Єдине, що потрібно робити зі "складними персонажами" – це розповідати про них. Всю правду як вона є. Всі героїчні моменти, всі подвиги, всі зауваження і запитання. Коротше, розповідати, як воно було", – наголосив він.

Степан Бандера inforesist.org

Як писав OBOZREVATEL, Антон Дробович обійняв посаду директора Інституту національної пам'яті в грудні 2019 року, коли колишній глава УІНП Володимир В'ятрович склав присягу народного депутата.

Незабаром після свого призначення Дробович заявив, що Інститут нацпам'яті має зосередити свою роботу на тих героях, які об'єднують Україну. Серед них він назвав полковника УНР Петра Болбочана, художника Казимира Малевича, футбольного тренера Валерія Лобановського.

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