"Бандера – прибічник нацистів": глава Інституту нацпам'яті потужно розбив міф, придуманий у СРСР

Проблема України щодо особистості Степана Бандери полягає в тому, що на сході країни або навіть в центрі не всі розуміють його.

Таку заяву зробив глава Інституту національної пам'яті Антон Дробович, передає Укрінформ. За його словами, вся річ у тім, що багато хто не знає правду.

"Вони знають тільки радянський штамп – колабораціоніст і "прибічник" нацистів – все. І наше завдання – розповісти, що Степан Бандера сидів у концтаборі. Все, розсипається образ "прибічника нацистів". Елементарна просвітницька робота. Мені кажуть: "Він колабораціоніст", а я відповідаю: "Ви знаєте, що цей термін некоректно застосовувати до Степана Бандери, та й узагалі до людей, які жили на окупованій більшовиками в 1939 році частині України. Тому що це була Польща, яка була окупована більшовиками". Радянська версія розсипається – і цього достатньо", – пояснив він.

Степан Бандера Архівне фото

Дробович впевнений, що українська нація виживе, тільки якщо знатиме складну правду.

"Люди, знаючи правду про Бандеру, Мельника, вже самі вирішать – чи герої вони для них, але вони точно цінуватимуть їхній внесок у розвиток української незалежності... Нам просто потрібно бути самими собою та чесними з самими собою, цього достатньо", – резюмував він.

Нагадаємо, що новий глава Українського інституту національної пам'яті пояснив, чому в одному з інтерв'ю назвав лідера ОУН-Б Степана Бандеру "складним персонажем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дробович заявив, що героїв України не можна "призначати зверху". На його думку, влада повинна тільки реагувати на ініціативу суспільства, яке визнало реальні заслуги й подвиги конкретних людей.

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