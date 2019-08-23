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Бандера і Мазепа online: як виглядали б сторінки відомих українців у Facebook

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Український інститут національної пам'яті створив проект "Фактор свободи" для популяризації історії України. У ньому показали, як виглядали б сторінки видатних борців за її державність у соцмережах.

Частину добірки на своїй сторінці у Facebook оприлюднив директор УІНП Володимир Вятрович, зазначивши, що з повною експозицією українці зможуть ознайомитися в День Незалежності на Хрещатику. Пізніше оригінальний проект буде презентований у всіх містах України.

Сторінка Степана Бандери у Facebook

Сторінка Степана Бандери у Facebook

Facebook Володимира В'ятровича

Сторінка Симона Петлюри у Facebook

Сторінка Симона Петлюри у Facebook

Facebook Володимира В'ятровича

Сторінка Івана Мазепи у Facebook

Сторінка Івана Мазепи у Facebook

Facebook Володимира В'ятровича

"Якими були б акаунти Мазепи, Петлюри, Бандери в соціальних мережах? Як їх життєвий шлях відобразили б гугл-карти? Якими були плюси і мінуси їх ключових рішень?" – написав В'ятрович, анонсуючи цікавий історичний експеримент.

Користувачам мережі сподобалася ця ідея і вони оцінили її безліччю лайків і кумедних коментарів.

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Бандера і Мазепа online: як виглядали б сторінки відомих українців у Facebook

Бандера і Мазепа online: як виглядали б сторінки відомих українців у Facebook

Бандера і Мазепа online: як виглядали б сторінки відомих українців у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міжнародна корпорація Facebook офіційно призначила менеджера з питань публічної політики щодо України – Катерину Крук. Компанія обрала її на посаду Policy Manager з питань України, з розташуванням у Варшаві.

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Особи
Володимир В'ятрович Степан Бандера Симон Петлюра Іван Мазепа
Місце
Україна
Тег
Інститут національної пам'яті
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нитаньяху треба було показать,он бы заценил
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