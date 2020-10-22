Українського активіста, колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги у Києві.

Тепер розпочнеться етап реабілітації, написала волонтерка Наталія Лютікова 21 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

"Усім, хто хвилювався, молився, вірив і чекав, вітання від Балуха Володимира. Велика подяка від Володі за любов і підтримку в найскладніший період Ксенії Буряк, а також кожному, хто був поряд", – написала вона.

За її словами, для Володимира "завершився страшний етап болю і невідомості".

"Новий день Володя розпочне з реабілітації та підготовки до відновлення. Найближчі місяці на нього чекає багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни, і, я переконана, повне одужання", – уточнила вона.

Окрему подяку від Балуха за підтримку в найважчий час вона передала Володі İsmail Ramazanov, Ахтему Чийгозу, Adisey Naumov і Рустему Халілову.

Балуха виписали з лікарні Facebook Наталя Лютікова

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