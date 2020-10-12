Балуха перевели з реанімації, але він не розуміє, де перебуває, – Геращенко

Олексій Тітофф Суспільство 15:40, 12.10.2020 Оновлено: 16:11, 12.10.2020

У понеділок, 12 жовтня, колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух, якого важко побили в Києві, був переведений із реанімації до нейрохірургії.

Про це в Facebook повідомила нардепка, співголова партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, пославшись на інформацію від лікарів.

"Дійсно хороші новини від лікарів Балуха: "Володю сьогодні, нарешті, після більш ніж місячного перебування в реанімації, переводять у нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним трапилося, де він перебуває", – сказала вона.

Геращенко додала, що відвідувати Балуха ще не можна, зокрема й через карантин і небезпеку COVID-19, тому що для нього це дуже небезпечно.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Разумков висловився про зарплати нардепів

Гордість росіян: а чи є чим пишатися?

Зеленський заявив, що на Донбасі за 75 днів перемир'я загинув один воїн

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час

У мами знову пневмонія після COVID-19, а деякі до цих пір запитують, чи існує він