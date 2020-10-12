Балуха перевели з реанімації, але він не розуміє, де перебуває, – Геращенко
У понеділок, 12 жовтня, колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух, якого важко побили в Києві, був переведений із реанімації до нейрохірургії.
Про це в Facebook повідомила нардепка, співголова партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, пославшись на інформацію від лікарів.
"Дійсно хороші новини від лікарів Балуха: "Володю сьогодні, нарешті, після більш ніж місячного перебування в реанімації, переводять у нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним трапилося, де він перебуває", – сказала вона.
Геращенко додала, що відвідувати Балуха ще не можна, зокрема й через карантин і небезпеку COVID-19, тому що для нього це дуже небезпечно.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 8 вересня в Києві жорстоко побили ексв'язня Кремля Володимира Балуха. Його госпіталізували у важкому стані та прооперували.
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його мали намір убити.
У поліції Києва заявили, що в побитого Балуха після нападу пропали мобільний телефон і банківська картка.
9 вересня стало відомо, що Балуха під'єднали до апарату ШВЛ.
10 вересня повідомили, що Балух перебуває в медикаментозному сні.
Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
Дніпровський районний суд Києва заарештував на два місяці підозрюваного в жорстокому побитті Балуха.
Ірина Геращенко повідомила, що стан Балуха, який потрапив до лікарні після побиття, має позитивну динаміку.
9 жовтня Володимир Балух пішов на поправку після місячного перебування в реанімації.