Балуха перевели з реанімації, але він не розуміє, де перебуває, – Геращенко

У понеділок, 12 жовтня, колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух, якого важко побили в Києві, був переведений із реанімації до нейрохірургії.

Про це в Facebook повідомила нардепка, співголова партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, пославшись на інформацію від лікарів.

"Дійсно хороші новини від лікарів Балуха: "Володю сьогодні, нарешті, після більш ніж місячного перебування в реанімації, переводять у нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю, що з ним трапилося, де він перебуває", – сказала вона.

Геращенко додала, що відвідувати Балуха ще не можна, зокрема й через карантин і небезпеку COVID-19, тому що для нього це дуже небезпечно.

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