Балух вперше після побиття написав в соцмережах та опублікував фото

Юрій Сергієнко Суспільство 23:29, 1.12.2020

Колишній в'язень Кремля Володимир Балух опублікував свій перший пост в соцмережі після того, як його жорстко побили в ніч на 8 вересня.

Активіст на своїй сторінці у Facebook написав, що він проходить лікування в центрі нейрореабілітації NODUS і опублікував фотографію звідти (щоб подивитися її, доскрольте сторінку до кінця).

Він розповів про допомогу, яку йому надають під час лікування. Також Балух зазначив, що попереду важливий етап – операція.

"Користуючись моментом "виходу в публічний простір", дякую всім, хто щиро переживав, молився, вірив, допомагав, прилучався. У тому числі завдяки вам я живий і впевнено рухаюся до одужання", – підкреслив активіст.

Володимир Балух в центрі реабілітації.
Фото Ксенії Буряк з його сторінки в Facebook
Facebook Володимира Балуха.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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