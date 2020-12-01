Балух вперше після побиття написав в соцмережах та опублікував фото
Володимира Балуха побили 8 вересня
З тих пір він не писав в соціальних мережах
Колишній в'язень Кремля Володимир Балух опублікував свій перший пост в соцмережі після того, як його жорстко побили в ніч на 8 вересня.
Активіст на своїй сторінці у Facebook написав, що він проходить лікування в центрі нейрореабілітації NODUS і опублікував фотографію звідти (щоб подивитися її, доскрольте сторінку до кінця).
Він розповів про допомогу, яку йому надають під час лікування. Також Балух зазначив, що попереду важливий етап – операція.
"Користуючись моментом "виходу в публічний простір", дякую всім, хто щиро переживав, молився, вірив, допомагав, прилучався. У тому числі завдяки вам я живий і впевнено рухаюся до одужання", – підкреслив активіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували у важкому стані. У поліції Києва повідомили, що у побитого Балуха після нападу пропали мобільний телефон і банківська карта.
Спочатку повідомлялося, що правоохоронці розглядали чотири версії інциденту. За версією слідства, це міг бути нещасний випадок, хуліганство, помста або умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
9 вересня стало відомо, що Балуха підключили до апарату ШВЛ.
10 вересня повідомили, що він перебуває в медикаментозному сні.
21 жовтня стало відомо, що Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги у Києві.
Пізніше він розповів про свою реабілітацію.
Дніпровський районний суд Києва заарештував на два місяці зловмисника, підозрюваного у жорстокому побитті українського активіста.