Балух у свідомості й намагається говорити, але ще слабкий, – Геращенко
Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух нарешті почувається краще, через місяць після того, як його побили в Києві і він впав у кому.
Про це у Facebook написала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Інформацію про стан його здоров'я вона передала від лікарів.
Вона підкреслила, що Балух перебуває у свідомості й навіть намагається розмовляти з медиками, рідними.
"Пацієнт у свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий", – коротко процитувала нардепка слова лікарів кримчанина.
Зазначимо, що Балух перебував у медикаментозному сні майже місяць після побиття в Києві 8 вересня. Він отямився 1 жовтня. Лікарі оцінили його шанси на одужання як позитивні, додаючи водночас, що 49-річному кримчанину знадобиться тривала реабілітація.
Як повідомляв OBOZREVATE :
у ніч на 8 вересня в Києві жорстоко побили ексв'язня Кремля Володимира Балуха. Його госпіталізували у важкому стані і прооперували.
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його намагалися убити.
У поліції Києва заявили, що у побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.
9 вересня стало відомо, що Балуха підключили до апарату ШВЛ.
10 вересня стало відомо, що Балух перебуває в медикаментозному сні.
Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
Дніпровський районний суд Києва заарештував на 2 місяці підозрюваного у жорстокому побитті Балуха.
Ірина Геращенко повідомила, що стан Балуха, який потрапив до лікарні після побиття, має позитивну динаміку.