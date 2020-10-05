Балух у свідомості й намагається говорити, але ще слабкий, – Геращенко
Жорстоко побитий у Києві 49-річний кримчанин вийшов із коми 1 жовтня
Стан його здоров’я покращився, пацієнт намагається виконувати настанови медиків
Вони кажуть, що динаміка на одужання позитивна, але на відновлення знадобиться час
Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух нарешті почувається краще, через місяць після того, як його побили в Києві і він впав у кому.
Про це у Facebook написала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Інформацію про стан його здоров'я вона передала від лікарів.
Вона підкреслила, що Балух перебуває у свідомості й навіть намагається розмовляти з медиками, рідними.
"Пацієнт у свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий", – коротко процитувала нардепка слова лікарів кримчанина.
Зазначимо, що Балух перебував у медикаментозному сні майже місяць після побиття в Києві 8 вересня. Він отямився 1 жовтня. Лікарі оцінили його шанси на одужання як позитивні, додаючи водночас, що 49-річному кримчанину знадобиться тривала реабілітація.
Як повідомляв OBOZREVATE :
у ніч на 8 вересня в Києві жорстоко побили ексв'язня Кремля Володимира Балуха. Його госпіталізували у важкому стані і прооперували.
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його намагалися убити.
У поліції Києва заявили, що у побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.
9 вересня стало відомо, що Балуха підключили до апарату ШВЛ.
10 вересня стало відомо, що Балух перебуває в медикаментозному сні.
Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
Дніпровський районний суд Києва заарештував на 2 місяці підозрюваного у жорстокому побитті Балуха.
Ірина Геращенко повідомила, що стан Балуха, який потрапив до лікарні після побиття, має позитивну динаміку.