Балух у свідомості й намагається говорити, але ще слабкий, – Геращенко

Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух нарешті почувається краще, через місяць після того, як його побили в Києві і він впав у кому.

Про це у Facebook написала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Інформацію про стан його здоров'я вона передала від лікарів.

Вона підкреслила, що Балух перебуває у свідомості й навіть намагається розмовляти з медиками, рідними.

"Пацієнт у свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий", – коротко процитувала нардепка слова лікарів кримчанина.

Зазначимо, що Балух перебував у медикаментозному сні майже місяць після побиття в Києві 8 вересня. Він отямився 1 жовтня. Лікарі оцінили його шанси на одужання як позитивні, додаючи водночас, що 49-річному кримчанину знадобиться тривала реабілітація.

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