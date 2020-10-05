Балух у свідомості й намагається говорити, але ще слабкий, – Геращенко

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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  • Жорстоко побитий у Києві 49-річний кримчанин вийшов із коми 1 жовтня

  • Стан його здоров’я покращився, пацієнт намагається виконувати настанови медиків

  • Вони кажуть, що динаміка на одужання позитивна, але на відновлення знадобиться час

Побиття Володимира Балуха у Києві

Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух нарешті почувається краще, через місяць після того, як його побили в Києві і він впав у кому.

Про це у Facebook написала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Інформацію про стан його здоров'я вона передала від лікарів.

Вона підкреслила, що Балух перебуває у свідомості й навіть намагається розмовляти з медиками, рідними.

"Пацієнт у свідомості, виконує елементарні інструкції, намагається щось говорити, але ще дуже слабкий", – коротко процитувала нардепка слова лікарів кримчанина.

Скриншот посту.

Зазначимо, що Балух перебував у медикаментозному сні майже місяць після побиття в Києві 8 вересня. Він отямився 1 жовтня. Лікарі оцінили його шанси на одужання як позитивні, додаючи водночас, що 49-річному кримчанину знадобиться тривала реабілітація.

Як повідомляв OBOZREVATE :

Українаполітв'язеньПартія "Європейська солідарність"Ірина ГеращенкоВолодимир Балух