Балух при тямі, але нічого не пам’ятає – лікарі
Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух одужує через місяць після того, як його побили в Києві і він упав у кому.
Як написала у Facebook народна депутатка Ірина Геращенко з посиланням на лікарів-кураторів Балуха, пацієнт при тямі, без апарату ШВЛ.
"Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає", – йдеться в повідомленні.
Лікарі зазначили, що потрібен час, адже це наслідки важкої травми.
"Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть, нарешті, з реанімації", – додала Геращенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 8 вересня в Києві жорстоко побили ексв'язня Кремля Володимира Балуха. Його госпіталізували у важкому стані і прооперували.
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його намагалися убити.
У поліції Києва заявили, що в побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.
9 вересня стало відомо, що Балуха під'єднали до апарату ШВЛ.
10 вересня повідомили, що Балух перебуває в медикаментозному сні.
Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
Дніпровський районний суд Києва заарештував на два місяці підозрюваного в жорстокому побитті Балуха.
Ірина Геращенко повідомила, що стан Балуха, який потрапив до лікарні після побиття, має позитивну динаміку.