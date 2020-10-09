Балух при тямі, але нічого не пам’ятає – лікарі

Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух одужує через місяць після того, як його побили в Києві і він упав у кому.

Як написала у Facebook народна депутатка Ірина Геращенко з посиланням на лікарів-кураторів Балуха, пацієнт при тямі, без апарату ШВЛ.

"Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам’ятає", – йдеться в повідомленні.

Лікарі зазначили, що потрібен час, адже це наслідки важкої травми.

"Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть, нарешті, з реанімації", – додала Геращенко.

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