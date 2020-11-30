Балух – про реабілітацію після виписки: звик, що в голові немає частини кістки

Активіст, колишній в'язень Кремля Володимир Балух розповів про реабілітацію та як лікарі вирізали частину кістки в голові.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Цензор", зазначивши, що іноді відчуває головний біль.

"Я вже звик до того, що немає частини кістки. Спокійно торкаюся голови, мию. Спочатку не наважувався все це робити. Але лікар реабілітаційного центру вибрив волосся по шву, який залишився після операції, побачив у ньому залишки ниток. Їх прибрали, якийсь час обробляли і дезінфікували шрам. І у мене самого бар'єр зник", – поділився він.

Балух додав, що головний біль часом відчуває під вечір після дня фізичних навантажень.

"Час від часу ввечері мене тривожать головні болі. Але ж я цілий день себе навантажую. Може, це з цим пов’язане. Та й погода міняється. Достатньо відпочити, полежати – і біль минає", – сказав він.

Також Балух повідомив, як проходить його відновлення після виписки з лікарні.

"У будні з ранку до вечора я зайнятий. На тренажерах ходжу по п'ять кілометрів, потім на велосипеді проїжджаю по 22 кілометрів. У мене таке відчуття, що мене готують до Олімпійських ігор. Тільки у вихідні залишають у спокої", – розповів він.

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