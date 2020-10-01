Балух прийшов до тями після важкого побиття і коми

Борис Бондар Суспільство 15:37, 1.10.2020 Оновлено: 16:08, 1.10.2020

Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух, який після побиття в Києві, перебував у медикаментозному сні, прийшов до тями.

Про це у Facebook повідомила народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Вона передала інформацію про стан Балуха від лікарів.

"Пацієнт стабільний, розплющує очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємося", – написала Геращенко.

Раніше, 28 вересня, Геращенко повідомляла, що Балух знаходиться в стабільному стані, але у нього "повної свідомості ще немає". Колишнього в'язня Кремля готували до самостійного дихання.

Балух прийшов до тями після коми.
Facebook Ірини Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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