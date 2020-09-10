Балух не в комі, його ввели в сон, – Сенцов
Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, жорстоко побитий у Києві, перебуває у медикаментозному сні.
Як розповів на YouTube-каналі "Все про єдинорогів" інший ескполітв'язень Олег Сенцов, Балух переніс операцію на голові (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Балух не у комі, він – у медикаментозному сні. Його ввели у цей сон, щоб він відійшов від операції. Йому робили операцію, видаляли гематому. Це важка операція", – зазначив він.
За словами Сенцова, наразі стан Балуха є тяжким, тому поруч із ним постійно перебуває медсестра.
Він додав, що експолітв'язень Євген Панов, який останнім бачив Балуха перед нападом, розповів, що в Гідропарку у Володимира був конфлікт з якоюсь компанією через українську мову.
"Але чи це та компанія, чи хтось інший – слід з’ясувати", – наголосив Сенцов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 8 вересня в Києві жорстоко побили ексбранця Кремля Володимира Балуха. Його госпіталізували у важкому стані й прооперували.
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його мали намір убити.
У поліції Києва заявили, що в побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська картка.
9 вересня стало відомо, що Балуха під'єднали до апарату ШВЛ.