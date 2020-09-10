Балух не в комі, його ввели в сон, – Сенцов

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, жорстоко побитий у Києві, перебуває у медикаментозному сні.

Як розповів на YouTube-каналі "Все про єдинорогів" інший ескполітв'язень Олег Сенцов, Балух переніс операцію на голові (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Балух не у комі, він – у медикаментозному сні. Його ввели у цей сон, щоб він відійшов від операції. Йому робили операцію, видаляли гематому. Це важка операція", – зазначив він.

За словами Сенцова, наразі стан Балуха є тяжким, тому поруч із ним постійно перебуває медсестра.

Він додав, що експолітв'язень Євген Панов, який останнім бачив Балуха перед нападом, розповів, що в Гідропарку у Володимира був конфлікт з якоюсь компанією через українську мову.

"Але чи це та компанія, чи хтось інший – слід з’ясувати", – наголосив Сенцов.

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