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17 вересня • оновлено в 17:41
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/ Суспільство

"Бал закінчено": в мережі показали нові фото порожніх пляжів Криму

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У мережі з'явилися нові фото спорожнілих пляжів анексованого РФ Криму. Цього разу в місті Судак на кадри не потрапила жодна людина.

Знімки розмістив блогер під ніком RoksolanaToday&Крим25% на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Судак. Закінчено бал, погасли свічки..." – коротко написав він.

У мережі з'явилися нові фото спорожнілих пляжів анексованого РФ Криму

У мережі з'явилися нові фото спорожнілих пляжів анексованого РФ Криму

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Новини
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Цього разу в місті Судак на кадри не потрапила жодна людина

Цього разу в місті Судак на кадри не потрапила жодна людина

Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися показові фото з курортів окупованого Росією Криму, на яких зоображені пусті пляжі в оксамитовий сезон. Пізніше порівняли вигляд курортного селища Кирилівка в Запорізькій області і пляжів анексованого Криму в цей же період.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Аффтар ЗУМ у камеры побольше наведи или лучше в 4 ночи, в плохую погоду, снимай), тогда и с ЗУМом баловаться не придется!
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Смешно
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну вот! Наконец-то правда пробилась! А то : 5 млн отдыхающих за сезон!, 400 тысяч с Украины! Вот правда от Роксоланы: Пустые в Крыму пляжи, Крымский мост пустой, и от этого просел!... Но ,и тоже правда, недавно ОБОС писал: "...в прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Об этом говорят данные общественного совета при Государственной экологической инспекции в Запорожской области... Ежедневно на полигон ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всей Кирилловки, а это и базы отдыха, которых здесь около 500. Часто нечистоты попадают в море..."
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