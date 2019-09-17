"Бал закінчено": в мережі показали нові фото порожніх пляжів Криму

У мережі з'явилися нові фото спорожнілих пляжів анексованого РФ Криму. Цього разу в місті Судак на кадри не потрапила жодна людина.

Знімки розмістив блогер під ніком RoksolanaToday&Крим25% на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Судак. Закінчено бал, погасли свічки..." – коротко написав він.

У мережі з'явилися нові фото спорожнілих пляжів анексованого РФ Криму Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Цього разу в місті Судак на кадри не потрапила жодна людина Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Судак

Закінчено бал, погасли свічки ... pic.twitter.com/cZk4oWp4MT - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 17 вересня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися показові фото з курортів окупованого Росією Криму, на яких зоображені пусті пляжі в оксамитовий сезон. Пізніше порівняли вигляд курортного селища Кирилівка в Запорізькій області і пляжів анексованого Криму в цей же період.

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