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11 січня • оновлено в 23:05
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"Глава СБУ не може відпочивати під час війни!" Баканова присоромили через розслідування щодо Boeing

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Журналіст Юрій Бутусов розкритикував главу Служби безпеки Івана Баканова за безвідповідальне ставлення до розслідування трагедії з українським літаком в Ірані і запізнілу реакцію на гучні деталі справи.

Його обурення в Facebook викликала заява глави спецслужби про те, що СБУ перевіряла версію з терактом.

"Щоб проводити повноцінну перевірку версій у рамках розслідування, главі СБУ треба перш за все запитати у начальника ГСУ СБУ, чи зареєстрували вони терористичний акт і чи ведуть розслідування відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України", – зазначив Бутусов.

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Баканова присоромили через розслідування щодо Boeing

Баканова присоромили через розслідування щодо Boeing

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До цього часу, за його словами, слова про можливість теракту – "службова демагогія" і не більше.

Бутусов знайшов іще кілька порушень. "Співробітники СБУ вилетіли офіційно в складі української делегації в Тегеран 8 січня, але без певних повноважень, оскільки оперативні працівники не мають права проводити операції за кордоном, а слідчі виконувати завдання без наявності кримінального провадження та клопотання про надання правової допомоги", – навів приклад він.

Також Баканов розкрив дані співробітників і показав обличчя тих, хто брав участь у робочій нараді, на якій визначалася спрямованість оперативної роботи. "Це секретна інформація, тим більше пов'язана з міждержавними відносинами. Публічний акцент на тому, що нами розглядається версія щодо іранського ракетного комплексу "Тор", ускладнює дії нашої делегації, в першу чергу співробітників СБУ в Ірані. Так не можна робити!" – обурився журналіст.

Крім того, він звернув увагу на те, що глава CБУ запізнився з рішеннями. У день трагедії, 8 січня, він відпочивав на курорті Куршевель і почав діяти лише 10 січня.

"Сумно, що глава СБУ тільки імітує роботу, намагаючись показати свою причетність до хайпової теми вже після того, як ключові рішення обговорені й ухвалені за його відсутності. На ньому і тільки на ньому цілий блок питань державної безпеки. Глава СБУ не має права працювати фрілансером", – підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня Баканова зняли на французькому гірськолижному курорті Куршевель. На нараді у президента Володимира Зеленського він був відсутній.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Іван Баканов Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Солдат необученый, но с какого-то перепугу лейтенант - ярчайший представитель команды "наперсточников"
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