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9 січня • оновлено в 11:47
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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко
Футболіст збірної України та "Манчестер Сіті" Всі статті автора

Баканов відпочиває в Куршавелі: скільки це коштує

2.7т

Щодо Баканова і "найдорожчий лижний курорт світу".

1. Я подивився ціни у готелі, де він зупинився - 440 євро на 2 осіб на 5 днів. Тобто по 44 євро на добу. Скромні 3 зірочки в більшості європейських столиць коштують десь в межах 75 євро в середньому.

2. Мерібель дійсно поруч із Куршавелем. Але це інша долина, інша комуна та й більшість готелів орієнтуються не на олігархів, а на середній клас. Тобто поєднувати Куршавель і Мерібель - то трохи так маніпуляція і прагнення хайпанути.

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3. Скіпас є спільний на три долини і коштує 300 євро на 6 днів, аренда комплекту лижного спорядження - 120-130 євро. Харчуватися можна з місцевого супермаркету. Літр молока коштує 1,5 євро, 10 яєць - 5,6 євро, 0,5 кг рису - 2 євро. Якщо готувати в апартаментах - вечеря на 4-5 осіб коштуватиме по 10 євро на особу з вином за 5-6 євро. Ітого тижневе перебування однієї особи у Мерібелі - то максимум 1000 євро на особу. Якщо Баканов приїхав з родиною - треба помножити на кількість членів родини мінус знижки для дітей. Дивимося в декларацію, порівнюємо з офіційними доходами, робимо висновки.

4. Інше питання, що відпочинок голови СБУ за кордоном ускладнює прийняття рішень та впливає на їх оперативність. З іншого боку, не є жодним секретом, що голова СБУ ніколи до цього в безпековій сфері не працював і може чогось не знати. Але ж це загальна ситуація для новообраної влади: президент і прем'єр - ніколи не займалися до цього держуправлінням, депутати займалися фотографією, а не законотворчістю. Влада дилетантів. І це - найбільша проблема в усій цій історії.

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Автор
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Олександра Зінченко
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Коли дочитав до цін на яйця і молоко в супермаркеті - заплакав... Опублікуйте будь-ласка номер карточки Баканова, перекину бідолазі пару євро. На молочко нещасним діточкам.
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Hecke Josef
Hecke Josef
"Слуги" любят жить "пабагатаму",куда уж там 1000 евро/сутки с головы.Бери-Те повыш..А чё мелочиться-то?! "Население усё схавает", во фофка самолетом мэртвуччака азад вернулся-поди тож не за свой счёт.Счет уже выставили-Чук и его Патрон с Вастока..Да и Беня просил 100 лярдов "для собственного развития". А Оман -это как раз "такая лужа",куда всё можно спрятать-оффшорчик для нелохов...
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Сашенька, сынок, иди поиграй в футбол с ребятами...ты то куда? Нам уже хватит и клоуна-преЗедента))))..."Харчуватися можна з місцевого супермаркету", "Якщо готувати в апартаментах...))))) Тебе кто то из пацанов диск "Слуга народа" подогнал?)))) Под впечатлением?)))))))
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