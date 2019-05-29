Байкери поскаржилися на жахливі дороги та звернулися до українців

Українські байкери можуть вперше за 17 років відмовитися від поїздки на могилу Тараса Шевченка з Черкас до Канева через жахливий стан дороги.

Про це повідомив байкер і президент мотофестивалю "Тарасова гора" Ашот Арушанов. Він записав відеозвернення у Facebook і запитав поради у українців, чи варто замінити поїздку до могили Кобзаря на пробіг Черкасами, щоб привернути увагу влади до проблеми доріг.

"Питання таке, чи їхати на світанку правим берегом на Канів – 70 км (це менше, ніж лівим – там 100), 70 км, з яких хороша частина - ями і відсутність дороги. Чесно кажучи, я не хочу вести такою дорогою цілу колону", - повідомив Арушанов.

"Що нам робити, пропустити рік і поїхати в Черкаси – проїхати по місту до кінця і стати на центральній площі? Нехай нас побачать ті, хто відповідає за ці дороги. Нехай це буде одним за 17 років винятком, тому що ми не поїхали вперше на могилу Кобзаря, бо нічим їхати. Або все-таки поїхати правим берегом цими ямидлами", - поцікавився байкер.

Він показав, в якому стані знаходиться дорога.

Дорога на Канів Скріншот

Дорога на Канів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, на якому показують моторошне стан автомобільної дороги в сторону курортного Бердянська Запорізької області.

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