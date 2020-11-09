Байден поверне в Білий дім традицію з тваринами. Фото

Таша Адамович Суспільство 14:50, 9.11.2020 Оновлено: 15:04, 9.11.2020

Переможець президентських перегонів у США Джо Байден відновить багатолітню традицію мати у Білому домі домашнього улюбленця.

У президента Дональда Трампа не було домашніх тварин, пише The New York Times. Натомість у Байдена є дві вівчарки.

Трамп був першим президентом більш ніж за 100 років, у якого не було домашніх улюбленців у Білому домі.

Очікується, що Байден переселиться до президентської резиденції з двома німецькими вівчарками – Чемп та Мейджор. Одну з них подружжя взяло з притулку.

У родині Байденів є дві вівчарки
Twitter WeRateDogs
У родині Байденів є дві вівчарки
Twitter WeRateDogs
У родині Байденів є дві вівчарки
Twitter WeRateDogs
У родині Байденів є дві вівчарки
Twitter WeRateDogs

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що кандидат від демократів на виборах у США Джо Байден попередньо переміг у Пенсильванії й стане 46-м президентом Сполучених Штатів. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Байден тепер має загалом 290 голосів із необхідних 270.

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