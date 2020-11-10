Байден попередив американців про "дуже темну зиму"

Обраний президент США Джо Байден заявив про важку ситуацію в країні через зростання кількості хворих на COVID-19.

Попередження про майбутню складну зиму через пандемію він зробив 9 листопада після першої зустрічі з учасниками експертної ради, пише Bloomberg.Даний орган буде допомагати перехідної адміністрації готувати новий національний план з протидії коронавірус.

"Для боротьби з пандемією необхідні сміливі дії. На нас чекає дуже темна зима. Не важливо, яку партію ви підтримуєте і за кого голосували. Ми можемо врятувати десятки тисяч життів, якщо кожен буде носити маску", – сказав Байден.

З приводу розробки фармкомпанією Pfizer вакцини, яка продемонструвала 90%-ву ефективність, обраний президент зауважив, що вона навряд чи буде широко застосовуватися в найближчі місяці.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що кандидат від демократів на виборах в США Джо Байден попередньо переміг в Пенсільванії й стане 46-м президентом країни. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Тепер він має в цілому 290 голосів при необхідних 270.