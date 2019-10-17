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17 жовтня • оновлено в 11:31
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Багато снігу й морози: народний синоптик розповів, коли в Україну прийде зима

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Перші морози прийдуть в Україну в середині листопада. Потім потепління повернеться, а справжньої зими слід очікувати з 12 грудня.

Такий прогноз погоди озвучив у ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань.

За словами синоптика, перші три-чотири дні листопада денна температура триматиметься на рівні +10...+14°. Потім впаде до +6...+9°, що продовжуватиметься п'ять днів.

"З 12 по 22 листопада будуть слабкі стійкі морози -2...-4°, а 17-18 листопада – -9...-11°. З 23 числа – знову потепління, і до кінця місяця температура ще плюсова", – спрогнозував він.

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Як зазначив Горбань, "стійка зима почнеться чітко з 12 грудня".

"Перші числа грудня буде мінусова температура, потім +3...+4° протягом чотирьох-п'яти днів. А з 12 числа і до кінця місяця стовпчик термометра не сягатиме вище нуля. Щоправда, морози незначні – -4...-5°, -11...-12°. І тільки 24-25 грудня можуть становити -13...-15°", – розповів він.

"Зима очікується холодна – весь січень морозний, а лютий буде навіть сильнішим – до -18...-20. Сніжитиме постійно, майже всю зиму. Великих періодів відлиги не передбачається", – додав Горбань.

Багато снігу й морози: народний синоптик розповів, коли в Україну прийде зима

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Британії спрогнозували, що зима у 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.

У свою чергу, в Україні кліматологи не очікують морозних рекордів.

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Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Прогноз погоди Погода ObozTV
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Тег
погода
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