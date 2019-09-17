Багато пива і відсутність сексу: в Англії близнючки-довгожительки розкрили свій секрет

В Англії найстаріші близнючки Лілан і Доріс, яким виповнилося по 95 років, розкрили свій секрет довголіття. Справа в тому, що вони утримувалися від занять сексом і пили багато пива.
Сестер запросили на ток-шоу телеканалу ITV, написало видання "Нож".
За словами жінок, "еліксиром молодості" для них стала алкогольна продукція фірми Guinness, яку вони вживали досить часто.
В Англії близнюки-довгожителі розкрили секрет
Instagram Lil & Doris
Незважаючи на утримання від сексу, Доріс має п'ятьох дітей, а також 13 онуків і 19 правнуків. А ось у Лілан дітей не було, хоча вона перебувала в шлюбі 65 років.
Близнючки народилися в 1924 році і цьогоріч у липні відсвяткували ювілей. На честь свята вони навіть завели Instagram-аккаунт.
We have had a lovely time in London. Fancy us being on @thismorning with @schofe & @hollywilloughby then getting to sit on the sofa with Len ! We am so lucky! we've had a giggle or two and will remember this day for ever ! Thankyou for all the lovely comments and messages. ❤️ Lil & Doris 👵🏻💞👵🏻 #tiptontwins #identicaltwins #happy #tipton #thismorning #itv #london #memories
We enjoyed a family meal yesterday eating a Sunday Carvery @villagehotels We usually have half a pint bitter shandy each ... this drink lasts hours and never finish them! Lil always says it's because she only has a little mouth ! haha 🤣 Enjoy the Bank Holiday everyone ☀️ ------------------------ # family #familytime #familylunch #familylife #sundaylunch #tiptontwins # 95 #villagehotels #dudley #blackcountry #westmidlands
Staying fit and healthy. We enjoy doing Chair Yoga and showing off 🤣 The teachers @yogaroomsstourbridge can not believe how flexible we are for our age 🙏🏻🙏🏻 ---------------------- - # tiptontwins #yoga #yogi #chairyoga #healthy #stayingfit #flexability #fun #nevertoold #yogaroomsstourbridge
Як повідомляв OBOZREVATEL, жителька новозеландського міста Мосгіл, регіон Отаго, Мюріель Барбара, якій 22 травня 2019 року виповнилось 100 років, назвала секретом свого довголіття повноцінний сон і здорове харчування.
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