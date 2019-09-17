Багато пива і відсутність сексу: в Англії близнючки-довгожительки розкрили свій секрет

В Англії найстаріші близнючки Лілан і Доріс, яким виповнилося по 95 років, розкрили свій секрет довголіття. Справа в тому, що вони утримувалися від занять сексом і пили багато пива.

Сестер запросили на ток-шоу телеканалу ITV, написало видання "Нож".

За словами жінок, "еліксиром молодості" для них стала алкогольна продукція фірми Guinness, яку вони вживали досить часто.

В Англії близнюки-довгожителі розкрили секрет Instagram Lil & Doris

Незважаючи на утримання від сексу, Доріс має п'ятьох дітей, а також 13 онуків і 19 правнуків. А ось у Лілан дітей не було, хоча вона перебувала в шлюбі 65 років.

Близнючки народилися в 1924 році і цьогоріч у липні відсвяткували ювілей. На честь свята вони навіть завели Instagram-аккаунт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителька новозеландського міста Мосгіл, регіон Отаго, Мюріель Барбара, якій 22 травня 2019 року виповнилось 100 років, назвала секретом свого довголіття повноцінний сон і здорове харчування.

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