Кілька десятків українців, які зараз перебувають в охопленій коронавірусом китайській провінції Ухань, не хочуть повертатися на батьківщину. Частково з цим і пов'язана затримка з евакуацією українки з собачкою Анастасії Зінченко.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело, яке має відношення до процесу евакуації українців із Піднебесної. За його словами, зараз у провінції близько 3-х десятків людей і вітчизняне посольство на зв'язку з усіма. Уже була пропозиція покинути країну і повернутися на батьківщину, але українці не бажають повертатися.

"Пов'язано це з Новими Санжарами чи ні – не знаю. Але цим людям пропонували повернутися. Деякі говорили, що краще залишитися вже в Ухані і перечекати пік захворювання, ніж їхати в Київ, де немає 100% гарантії того, що їм буде в разі захворювання краще", – пояснив співрозмовник.

Також він прокоментував і інформацію про те, що 22-річна Анастасія Зінченко разом зі своєю собакою вже кілька тижнів не може покинути країну і повернутися до Києва. Дівчині дійсно пропонували повернутися, але ситуація стоїть на місці. З одного боку вона активно веде соціальні мережі, з іншого – не поспішає йти на компроміс з українським посольством і залишати там свого улюбленця.

Анастасія Зінченко

До речі, ситуацію з дівчиною прокоментував у Нових Санжарах і президент Володимир Зеленський. "Є проблеми внутрішні. Вона (Анастасія Зінченко) – нормальна людина, але вона повинна зрозуміти, що зараз серйозна ситуація. Є складні питання життя людей, і ми з ними зараз працюємо. Тому це вже не питання жартів. Ми не можемо впливати на законодавство Китаю і на їх рішення".

"Якщо Китай не випускає жодної тварини з території, то ми нічого не можемо зробити. Ми, як держава, можемо запропонувати їй більше, ніж іншим людям запропоновано: хоч завтра ми вас забираємо, а собачку заберемо навіть у посольство, а не в притулок або готель, і потім, коли Китай дозволить – ви її заберете. Щоб це не було вже смішно. Окремий літак за собачкою – це вже трошки перебір", – цитують Зеленського Українські новини.

Instagram Зінченко

У дівчини ж інша версія. "В інтернеті гуляє така інформація. Це фейк. Мені сьогодні ніхто не дзвонив і не писав ні з якими пропозиціями і варіантами", – написала Зінченко у себе в Instagram.

Варто відзначити, що після інтерв'ю OBOZREVATEL і подальшої популярності (спілкування з іншими ЗМІ, а також президентом Зеленським) дівчина перестала відповідати на повідомлення. Зараз вона активно просуває свою сторінку в Instagram, де у неї вже 29 тисяч підписників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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