Багаті країни відтіснили інших в черзі за вакциною від коронавірусу – Bloomberg

Борис Бондар Суспільство 22:28, 2.08.2020 Оновлено: 22:36, 2.08.2020

Багаті країни вже замовили понад мільярд доз вакцин від коронавірусу, що викликає побоювання, що решта світу буде стояти за ними в черзі.

Про це написало видання Bloomberg з посиланням на аналітичну фірму Airfinity. Хоча міжнародні групи і ряд країн обіцяють зробити вакцини доступними для всіх, буде складно задовольнити попит в світі, де проживає близько 7,8 мільярда осіб.

Контракти США і Великобританії щодо забезпечення поставок від Sanofi і партнера GlaxoSmithKline Plc, а також ще один договір між Японією і Pfizer Inc. є останніми з таких угод. Європейський Союз також виявляв наполегливість для отримання вакцини задовго до того, як стане відомо про її ефективність.

Можливість того, що багатші країни монополізують поставки, як це було в 2009 році в період пандемії свинячого грипу, викликала стурбованість серед бідних країн і захисників здоров'я.

За даними Airfinity, США, Великобританія, Європейський Союз і Японія на сьогоднішній день отримали близько 1,3 мільярда доз потенційних щеплень проти COVID-19. Розрахунки показують, що варіанти збільшення поставок або угод, що очікують укладення, додадуть до цієї кількості близько 1,5 мільярда доз.

За даними лондонської аналітичної компанії Airfinity, США, Великобританія, Європейський союз і Японія на сьогоднішній день отримали близько 1,3 мільярда доз потенційних щеплень проти Covid. З огляду на додаткові поставки і незавершені угоди, до цієї кількості потрібно додати ще 1,5 мільярда доз.

"Навіть якщо у вас дуже оптимістична оцінка наукового прогресу, вакцин для всього світу все ще недостатньо", – сказав Расмус Бех Хансен, генеральний директор Airfinity.

Також, за його словами, важливо враховувати, що для більшості вакцин може знадобитися дві дози.

Кілька лідерів з розробки вакцини, такі як Оксфордський університет і його партнер AstraZeneca Plc, а також Pfizer-BioNTech SE, вже знаходяться на завершальному етапі досліджень, що вселяє надію на те, що зброя для боротьби з COVID-19 скоро буде доступна.

Але розробники все ж повинні подолати ряд перешкод: довести, що їх препарати ефективні, отримати схвалення і збільшити виробництво.

За прогнозами Airfinity, світові поставки можуть не досягти 1 мільярда доз до першого кварталу 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна не буде останньою країною в черзі на отримання вакцини від коронавірусу. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

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