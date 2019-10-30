"Бадьорий і цілеспрямований!" Геращенко відвідав засудженого в Італії нацгвардійця Марківа

Заступник міністра МВД Антон Геращенко зустрівся з нацгвардійцем Віталієм Марківим, якого засудили до 24 років тюрми у Італії.

Як зазначив посадовець на своїй сторінці у Facebook, не зважаючи на 2 роки і 4 місяці проведених у неволі, Марків залишається бадьорим і цілеспрямованим. Він підтримує своє тіло і дух постійними тренуваннями та читає багато книжок.

Геращенко нагадав, що ні на одній із 167 сторінок вироку Марківу немає жодного доказу чи факту його причетності до загибелі італійського журналіста Рокеллі та громадянина Росії Миронова, які втратили життя під час мінометного обстрілу під Слов’янськом 24 травня 2014 року.

Геращенко відвідав засудженого в Італії Віталія Марківа

"Більш за все йому прикро навіть не за те, що він свої молоді роки проводить за ґратами, а за те, що італійський суд фактично звинуватив український народ в тому, що він захищав свою державу від підступного нападу. Віталій передав слова найщирішої подяки своїм побратимам - бійцям добровольчого батальйону НГУ імені Генерала Кульчицького, а також його добровільним захисникам - волонтерам в Україні, Італії та по всьому світу", - написав Геращенко.

Він додав, що Марків вважає цей судовій процес не юридичним актом, а суто політичною, піарно-пропагандистською розправою над українським солдатом.

Крім того, за словами заступника міністра, разом з найкращими італійськими адвокатами Раффаеле Делла Валле та Нікколо Бертоліні до захисту нацгвардійця приступив і український адвокат Александр Чебаненко.

Також Геращенко оприлюднив посилання на повний текст вироку Марківа українською мовою.

"Припускаю, що ознайомившись з текстом цього вироку, українські юристи будуть шоковані тим, що в Італії людина може отримати 24 років позбавлення волі без причинно-наслідкових зв'язків між його діями і смертю іншого людини", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську у результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: в той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Українці у мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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