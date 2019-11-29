''Бачу вперше!'' На Миколаївщині трапилася "водна" аномалія

На Миколаївщині на берег Чорного моря викинуло безліч медуз. Інцидент трапився в районі Дніпробузького лиману.

Про це повідомила місцева мешканка Наталія Панашій у Facebook. Вона опублікувала фото й відео аномалії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану).

Жителі села Лимани з подібним видовищем раніше не стикалися й пояснити його не можуть.

"Звідки тисячі медуз? Бачу вперше... Зателефонувала жителька, я побігла перевірити, а їх – мільйони", – розповіла Панаший.

За словами вчених, вода біля села давно непридатна для купання та відпочинку. Через забруднення тут немає навіть риби. Здивування викликає те, звідки взялися в прісній воді медузи.

"Медузи за своєю будовою не в змозі протистояти течієї. Під час сильних вітрах північного і північно-східного напрямку відбувається винос верхнього прісного шару води до моря, а натомість низовими течіями заходить вода з Чорного моря, яка і заносить цих медуз", – розповів начальник управління Держрибагентства в Миколаївській області Євген Міщенко "Депо".

На берег Чорного моря викинуло безліч медуз ФБ Наталії Панашій

На берег Чорного моря викинуло безліч медуз ФБ Наталії Панашій

На берег Чорного моря викинуло безліч медуз ФБ Наталії Панашій

На берег Чорного морявикинуло безліч медуз ФБ Наталії Панашій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тисячі медуз винесло на узбережжі Азовського моря в селі Мисове Ленінського району, що в окупованому Росією Криму.

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