Головна Новини
29 листопада • оновлено в 10:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

''Бачу вперше!'' На Миколаївщині трапилася "водна" аномалія

19.2т
Читати матеріал російською

На Миколаївщині на берег Чорного моря викинуло безліч медуз. Інцидент трапився в районі Дніпробузького лиману.

Про це повідомила місцева мешканка Наталія Панашій у Facebook. Вона опублікувала фото й відео аномалії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану).

Жителі села Лимани з подібним видовищем раніше не стикалися й пояснити його не можуть.

Новини
Море перетворилося на пустелю: опубліковано показове відео з Маріуполя

"Звідки тисячі медуз? Бачу вперше... Зателефонувала жителька, я побігла перевірити, а їх – мільйони", – розповіла Панаший.

За словами вчених, вода біля села давно непридатна для купання та відпочинку. Через забруднення тут немає навіть риби. Здивування викликає те, звідки взялися в прісній воді медузи.

"Медузи за своєю будовою не в змозі протистояти течієї. Під час сильних вітрах північного і північно-східного напрямку відбувається винос верхнього прісного шару води до моря, а натомість низовими течіями заходить вода з Чорного моря, яка і заносить цих медуз", – розповів начальник управління Держрибагентства в Миколаївській області Євген Міщенко "Депо".

На берег Чорного моря викинуло безліч медуз

На берег Чорного моря викинуло безліч медуз

ФБ Наталії Панашій

На берег Чорного моря викинуло безліч медуз

На берег Чорного моря викинуло безліч медуз

ФБ Наталії Панашій

На берег Чорного моря викинуло безліч медуз

На берег Чорного моря викинуло безліч медуз

ФБ Наталії Панашій

На берег Чорного морявикинуло безліч медуз

На берег Чорного морявикинуло безліч медуз

ФБ Наталії Панашій

''Бачу вперше!'' На Миколаївщині трапилася "водна" аномалія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тисячі медуз винесло на узбережжі Азовського моря в селі Мисове Ленінського району, що в окупованому Росією Криму.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
Азовське море
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
40
2
Смішно
11
Цікаво
18
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Я щось ніяк не второпаю - яким боком Миколаївська область перетинається з Азовським морем? Йдеться про Дніпробугський лиман, який з'днується з Чорним морем, бо і Дніпро, і Буг впадають саме в це море. Автору статті треба вивчити географію.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Если б это был крым то написали бы кара небесная
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федик Петро
Федик Петро
Звідкілля в Азовському морі Дніпровськобузький лиман? Вивчіть географію, Миколаївська область немає виходу до Азовського моря.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Федик Петро, еще расскажите, шо в Беларуси моря нет ... Или Псаки, представитель вашего "пана" не права?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги