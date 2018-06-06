"Бачив тіло": один Кантера розповів подробиці про самогубство

Відомий волонтер Мирослав Гай пообіцяв розібратися в причинах самогубства режисера Леоніда Кантера, розповівши все, що йому відомо.

"Отже, я бачив тіло. Я огледів його уважно, прискіпливо, майже без жодних емоцій. Від найпершого дзвінка і до приїзду на кладовище - я сумнівався. Було багато нестиковок, незрoзумілостей. Не було контактів з рідними. Тепер картина прояснилася. Льонька Кантер звів рахунки з життям. Він вистрілив в себе з автомата АКС74. Перед останнім кроком Льоня залишив листи, в яких чітко написав, що і як треба зробити після, а також роз'яснення свого рішення", - написав Гай.

Він зазначив, що крім іншого, Кантер записав відеозвернення до рідних, а також відео самого самогубства.

"Воно є у поліції. Я бачив його, воно не викликає у мене сумнівів. Це кінець. Родичі, по зрозумілих причинах, забороняють будь кому розповсюджувати чи публікувати це відео. Вважайте це їх офіційною заявою. Про зброю. Був знайдений автомат, пару магазинів з набоями та пару гранат РГД-5. Вони, можливо, були привезені Льонькою з ДАПУ, де він був під час знімання фільму "Добровольці Божої Чоти", - додав волонтер.

"Тепер про причини. Чому успішний та популярний чоловік пускає собі кулю в голову? Мені ще треба все це осмислити, перечитати листи та передивитися відео. Особисто я, як його друг, а ми були разом з 13ти років, багато чого зробили разом, зневажаю цей крок. І якби я міг зараз йому щось сказати, то я б дав йому в пику, але... Та я поважаю його як особостість, і як людина, що його любить, спробую для себе зрозуміти причини та мотиви. Тому маю намір прочитати все з його послань, що мені дозволять прочитати та побачити", - додав Гай.

Він розповів, що з дитинства змагався з Кантером за лідерство: в силі, акторстві, режисурі, пластиці і пригодах.

Леонід Кантер

"Льонька створював світи, які потім жили за його правилами. Це були світи творчості та пригод. Хтось оселявся там, а хтось, як я, проходив їх кометою чи метеором, повертаючись кожні сто років. Ми наслідували один одного. Я, заряджаючись від нього, робив свої проекти, створив свій продакшн, а він пішов у Національну Гвардію, на війну, після того як відвідав мене в частині. Тут Льонька, чи не єдиний раз, був другим. До останнього я сподівався на містифікацію з його боку. Він був майстер вражати", - розповів волонтер.

Леонід Кантер

"Сьогодні на похороні співали пісню Жовті Стрічки, а це наша пісня. Її грав ВГ, а я читав той клятий приспів від села до села, блукаючи Україною. Співали "Ой у лузі Калина...", а це ми співали в Пекіні по дорозі в Тибет, коли нас затримувала поліція, за те, що ми зібрали натовп місцевих на куштування томатного супу. Ми пережили тьму пригод. Я б не побачив і половини побаченого, не зробив багато важливого безглуздя, якби не Льонька. Він врятував мене на Майдані, коли заховався серед тітушок, вкрав у них маркувальну стрічку, яку вони вішали для розрізнення та передав її мені у квартиру, де ми сховалися після бою та розгрому 18 лютого", - написав Гай.

За його словами, Кантер біг швидше за всіх і зробив це першим.

"Тепер він, виявляється, втомився. Льонька біг швидше за всіх, за ним було неможливо угнатись... Ось і прибіг першим. Я знаю, що ми більше не побачимось. Принаймі у людській подобі і за життя. І після теж. Це втрата людська, втрата національна. Бажаю тобі миру, брате, та спокою, якого за життя ти не знайшов. Я тебе люблю, то ж, може, колись і пробачу", - резюмував Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Національній поліції розповіли, що Кантер зняв своє самогубство на відео.