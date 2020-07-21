Бабуся "вигулювала" внука на повідку на українському пляжі: в мережі оцінили лайфхак. Відео

На одному з пляжів у Приморському Посаді Запорізької області бабуся "вигулювала" внука на повідку. Жінка використала лайфхак, щоб контролювати глибину, на якій купалася дитина.

Відповідне відео було опубліковали у місцевому Telegram-каналі "Мелітополь". Українці залишили безліч позитивних коментарів під публікацією і назвали спосіб контролю надійним і безпечним.

Як видно на записі, бабуся зав'язала на талії хлопчика довгу мотузку і тримала повідець на березі.

"Молодець бабуля! Зате живий і здоровий", "Береже свого онука, правильно", "Премію цій бабусі", "Все вірно, я теж так зроблю", "Зате надійно", – пишуть в мережі.

Коментарі в мережі. Скріншот

Коментарі в мережі. Скріншот

Коментарі в мережі. Скріншот

Коментарі в мережі. Скріншот

Коментарі в мережі. Скріншот

Публікація в мережі Telegram-канал "Мелитополь"

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Одесі на популярному пляжі Ланжерон гуляла абсолютно гола дівчина.