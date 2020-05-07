90-річна баба Ріна, яка влаштувала дрифт на Mustang, розповіла про заробіток блогерством. Нове відео

Дарина Дурова Суспільство 23:32, 7.05.2020 Оновлено: 00:38, 8.05.2020

90-річна бабуся Ріна із Закарпаття, яка проїхалася спорткаром по полю, викликавши фурор у мережі, зізналася, що професія блогерки дається їй непросто.

Про це Ірина Василівна із села Руське Поле розповіла журналістам ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Бабуся Ріна із Закарпаття
Колаж

Українку зареєстрував в Instagram онук Іван, він же виступає "продюсером" і знімає бабусю на камеру телефону.

У нещодавно створеному акаунті вже з'явилася пристойна кількість фоловерів і навіть реклама. За тиждень блогерства бабуся заробила 2 тисячі гривень.

Рекламний прайс на сторінці баби Ріни в Instagram
Скріншот

Найпопулярнішим постом пенсіонерки поки залишається ролик із дрифтом на Ford Mustang на полі.

Вона також розповіла, що почала знімати відео, тому що їй "набрид вірус". Так, українка з'явилася в соціальних мережах під час карантину. "Я і не такий вірус переживала", – наголосила бабуся.

Як писав OBOZREVATEL, раніше літня жителька Запоріжжя Валентина Комарова прославилася в соціальних мережах завдяки відео, на якому вона їздить на гіроскутері.

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