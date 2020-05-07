90-річна бабуся Ріна із Закарпаття, яка проїхалася спорткаром по полю, викликавши фурор у мережі, зізналася, що професія блогерки дається їй непросто.

Про це Ірина Василівна із села Руське Поле розповіла журналістам ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Бабуся Ріна із Закарпаття Колаж

Українку зареєстрував в Instagram онук Іван, він же виступає "продюсером" і знімає бабусю на камеру телефону.

У нещодавно створеному акаунті вже з'явилася пристойна кількість фоловерів і навіть реклама. За тиждень блогерства бабуся заробила 2 тисячі гривень.

Рекламний прайс на сторінці баби Ріни в Instagram Скріншот

Найпопулярнішим постом пенсіонерки поки залишається ролик із дрифтом на Ford Mustang на полі.

Вона також розповіла, що почала знімати відео, тому що їй "набрид вірус". Так, українка з'явилася в соціальних мережах під час карантину. "Я і не такий вірус переживала", – наголосила бабуся.

"Я решила податі в інтернет, бо мені стало нудно від того вірусу" - бабуся Ріна з Закарпаття у свои 90 років ганяє полем на кабріолеті та має сторінку в інстаграм pic.twitter.com/GOmtdQIeGI - hromadske (@HromadskeUA) May 7, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше літня жителька Запоріжжя Валентина Комарова прославилася в соціальних мережах завдяки відео, на якому вона їздить на гіроскутері.

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