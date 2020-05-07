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8 травня • оновлено в 01:53
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90-річна баба Ріна, яка влаштувала дрифт на Mustang, розповіла про заробіток блогерством. Нове відео

3.2т
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90-річна бабуся Ріна із Закарпаття, яка проїхалася спорткаром по полю, викликавши фурор у мережі, зізналася, що професія блогерки дається їй непросто.

Про це Ірина Василівна із села Руське Поле розповіла журналістам ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Бабуся Ріна із Закарпаття

Бабуся Ріна із Закарпаття

Колаж

Українку зареєстрував в Instagram онук Іван, він же виступає "продюсером" і знімає бабусю на камеру телефону.

У нещодавно створеному акаунті вже з'явилася пристойна кількість фоловерів і навіть реклама. За тиждень блогерства бабуся заробила 2 тисячі гривень.

Рекламний прайс на сторінці баби Ріни в Instagram

Рекламний прайс на сторінці баби Ріни в Instagram

Скріншот

Найпопулярнішим постом пенсіонерки поки залишається ролик із дрифтом на Ford Mustang на полі.

Вона також розповіла, що почала знімати відео, тому що їй "набрид вірус". Так, українка з'явилася в соціальних мережах під час карантину. "Я і не такий вірус переживала", – наголосила бабуся.

Як писав OBOZREVATEL, раніше літня жителька Запоріжжя Валентина Комарова прославилася в соціальних мережах завдяки відео, на якому вона їздить на гіроскутері.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна Ужгород
Теги
карантин видео Instagram соцмережі
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