Вот я, когда приезжаю в отделение Укрпочты, тоже возмущаюсь, как наш президент. К примеру, то, что у меня рядом - не видело ремонта еще с Юрского периода. Сотрудницы мерзнут, штукатурка на голову сыпется, а ПО постоянно зависает. Посмотришь на очередь, махнешь рукой и уходишь. Самое простое сказать: "Леша, что это такое?", хотя теперь бабушки в очередях клянут и Вову.

Получаешь платежки за коммуналку - "Леша, что это такое?"

Заправляешь топливом машину, видишь письмо пенсионеру с уменьшенной пенсией, наблюдаешь, как остановилось строительство детского садика - "Леша, да что же это такое?" И Леша будет ломать голову, как же доступным языком объяснить величайшему лидеру современности, что дыра в бюджете - реальная, и что она будет увеличиваться. И что здесь ни звонки Баканову, ни крики на Лешу - не помогут.

Может, кому-то кажется, что все еще проще - можно напечатать денег, отобрать у Порошенко, ввести новые налоги, издать указ с запретом - и все решится. Они с этой святой верой шли на выборы. Я вот услышала версию, что и с гособлигациями "мутит" Порошенко, он нарочно все портит, чтобы президента подставить!

На мой взгляд, если серьезно, то они виноваты как минимум в том, что пришли во власть. Вернее, даже так - тем, что посмели посчитать себя достойными этих кресел, переоценив свои скромные познания. Результаты такой работы "новых лиц" - спад экономики, хоть как-то восстановленной, несмотря на войну. Общая тенденция к узурпации власти, полнейший провал во внешней политике, опять то же кумовство, о котором кричали на каждом концерте. А еще очень стыдно видеть быкующих "депутатов", некомпетентных чиновников и старые, как мир, схемы. Для того, чтобы "продать" закон по легализации игорного бизнеса, нардеп заявляет с трибуны:

- доход от этого будет направлен на медицину и образование! Голосуйте за этот закон!

С какого перепуга налоги от игорного бизнеса будут направлены на медицину? Кто тебе это сказал? Ты что, распоряжаешься многострадальным бюджетом, или доходы от той же продажи земли будут направлены на образование? Куда пойдут все эти деньги - можно только догадываться, но явно не на повышение зарплат учителям и медикам.

Кому-то казалось, что быть президентом очень просто, а его избиратели кричали: "ничего, он возьмет специально обученных людей".

Взял?

Лешу?

Милованова?

Или Богдана?

Или кого?

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