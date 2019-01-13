''Бабка базарна!'' Між екс-ватажками ''ДНР'' спалахнув публічний скандал

Екс-ватажок терористичного осередку в Горлівці Ігор Безлер спровокував скандал зі своїм "колегою" "народним губернатором" з "ДНР" Павлом Губарєва, звинувативши останнього в участі у великій афері з грошима.
Приводом стала провокаційна публікація Безлера в одній із соцмереж. Губарєв свій відповіддю поділився в Telegram-каналі.
"Тут Ігор Миколайович Безлер згадав в одному зі своїх постів моє прізвище. Так ось, вважаю що Безлеру, як російському офіцерові з полковницькими погонами, потрібно буде публічно вибачитися переді мною, якщо моє ім'я в озвучених схемах не пролунає", – написав він.
Telegram Павло Губарєв
За словами Губарєва, подібні звинувачення слід підкріплювати фактами і документами. "А взагалі, моя добра порада шановному Ігорю Миколайовичу – не виступати в ролі базарної бабки, що переказує вуличні байки", – висловився він.
Павло Губарєв
DonPress.com
Ігор Безлер
112 Україна
Конфлікт екс-ватажків "ДНР" висміяли в мережі. Так, в Telegram-каналі "Це ДНР, крихітко!" показали, якою могла б бути дуель терористів.
"Дуелювати слід тільки на бульварі Пушкіна (класик перевертається в труні). Обов'язково запросити телекамери і Пирогову з блокнотом. У журі – Басуріна з мідною бляхою на шиї. Видовище, напевно, приверне маси. Продаж квитків організувати через чорну касу ВТС. В конферансьє – Парецький", – написали з сарказмом.
Telegram Павло Губарєв
Telegram "Это ДНР, детка!"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії кинули за ґрати головного шпигуна "ДНР" Дмитра Лисаковского.
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