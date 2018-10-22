''Бабине літо'' закінчилося: у Києві побито одразу кілька температурних рекордів

У Києві констатували завершення нинішнього "бабиного літа", що побило одразу п'ять температурних рекордів.

Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. За даними спостерігачів, 21 жовтня максимальна температура дещо перевищила +13 градусів, а мінімальна опустилася нижче +10.

"Зважаючи на це, середньодобова температура повітря становила лише +11°С, таким чином у неділю до Києва повернулась метеорологічна осінь. Цьогорічне "бабине літо" тривало з 7 жовтня по 20 жовтня. Воно запам’ятається майже літньою погодою, адже у середині жовтня побито 5 температурних рекордів", - сказано в повідомленні.

В обсерваторії також уточнили, що нинішній жовтень буде теплішим за кліматичну норму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики надали прогноз погоди в Україні на початок тижня, згідно з яким у країну увірветься похолодання, і навіть пройде місцями мокрий сніг.