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16 вересня • оновлено в 05:39
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Бабине літо закінчилося: синоптики повідомили про похолодання в Україні

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В Україну в понеділок, 16 вересня, прийде прохолода. На заході країни можливі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних регіонах буде до +23. У центрі сухо і +20...+22.

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Тепло повернеться: синоптик різко змінила прогноз погоди в Україні

На сході опадів не передбачається. Температура повітря складе +23 градуси. Найтепліше буде на півдні України. Тут до +27 і сонячно.

У Києві в понеділок + 20 ... + 22 градуси, опадів не передбачається.

Бабине літо закінчилося: синоптики повідомили про похолодання в Україні
Бабине літо закінчилося: синоптики повідомили про похолодання в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчі дні в Україні очікується істотне похолодання, а на наступного тижня в Карпатах навіть можливий мокрий сніг.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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