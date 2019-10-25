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25 жовтня • оновлено в 06:18
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Бабине літо відступає: в Україні зміниться погода

1.2т Читати матеріал російською

В Україні в п'ятницю, 25 жовтня, почне поступово знижуватися температура. На кілька градусів вона опуститься в центрі і на сході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. При цьому тепло все ще затримається на заході України. Тут температура повітря залишиться в межах +19...+22 градусів.

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Туманно та прохолодно: синоптикиня дала по-справжньому осінній прогноз погоди в Києві

У центрі ж дня буде сонячним, температура повітря досягне +14...+16 градусів, а вночі буде +6...+8. На сході до +17, також без опадів. У південних регіонах України очікується сонячна погода, а температура повітря складе +17...+19 градусів.

У Києві 25 жовтня +14...+16 градусів, без опадів.

Бабине літо відступає: в Україні зміниться погода

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня в Україні буде все ще досить тепло, без різких перепадів температури. Синоптик Наталія Діденко порадила насолоджуватися останніми теплими днями.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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