Бабине літо відступає: в Україні зміниться погода

В Україні в п'ятницю, 25 жовтня, почне поступово знижуватися температура. На кілька градусів вона опуститься в центрі і на сході країни.
Про це повідомляє Укргідрометцентр. При цьому тепло все ще затримається на заході України. Тут температура повітря залишиться в межах +19...+22 градусів.
У центрі ж дня буде сонячним, температура повітря досягне +14...+16 градусів, а вночі буде +6...+8. На сході до +17, також без опадів. У південних регіонах України очікується сонячна погода, а температура повітря складе +17...+19 градусів.
У Києві 25 жовтня +14...+16 градусів, без опадів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня в Україні буде все ще досить тепло, без різких перепадів температури. Синоптик Наталія Діденко порадила насолоджуватися останніми теплими днями.
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