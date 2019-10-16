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16 жовтня • оновлено в 17:16
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Бабине літо в Україні: народний синоптик розповів, коли похолодає

2.4т Читати матеріал російською

Тепла погода в Україні протримається ще тиждень, суттєве похолодання прийде лише наприкінці жовтня.

Такий прогноз погоди в Україні озвучив у ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань.

За прогнозом синоптика, вже з четверга на українців чекає зниження температури на 3-4 градуси.

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"З 24-25 жовтня буде серйозне похолодання – це друга хвиля. Денна температура +7...+10, нічна доходитиме до +2...+3. І до кінця місяця вже більше потепління не прораховується", – зазначив Горбань .

Бабине літо в Україні: народний синоптик розповів, коли похолодає

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Британії спрогнозували, що зима у 2020 році у Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.

В Україні ж кліматологи не очікують морозних рекордів.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Погода ObozTV Прогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Тег
погода
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