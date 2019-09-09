Бабине літо у розпалі: синоптики дали спекотний прогноз погоди в Україні

В Україні понеділок, 9 вересня, буде сонячним і спекотним. Температура повітря досягне +29 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Найтепліше буде у центрі країни, а прохолодніше – на сході.

На заході України в понеділок буде +25...+27 градусів. Дощі пройдуть лише в Ужгороді. У центрі країни до +29 і сухо. На сході +25, без опадів, а на півдні до +28 градусів.

У Києві 9 вересня +26...+28 градусів. День буде сонячним.

Погода в Україні Скріншот

Погода в Украине Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали мінливий прогноз погоди на вересень в Україні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся