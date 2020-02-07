"Бабине літо" в листопаді: синоптик дав прогноз на осінь в Україні

Погода осінню 2020-го року в Україні порадує українців теплом, але "бабиного літа" слід очікувати тільки наприкінці цієї пори року.

У цьому зокрема переконує народний синоптик Володимир Деркач. Його прогноз опублікувало "Полісся".

"Перший місяць осені перейме від кінця серпня помірне тепло вдень і прохолодні ночі. Але вже із середини декади вересня чи навіть трохи раніше на диво добряче потепліє. Це тепло захопить майже усю другу декаду і лише під її кінець температура знизиться. Зрідка можливі короткочасні дощі", – стверджує він.

Синоптик спрогнозував погоду на осінь в Україні

За його словами, кінець місяця також подарує гарну погоду: це помірне тепло вдень, прохолодні, але без заморозків, ночі й брак дощу.

У жовтні в перші дні теж збережеться досить тепла погода, але вже із середини цієї декади вона зіпсується. Задощить, температура знизиться. Однак це триватиме упродовж короткого часу.

За прогнозом Деркача, середина місяця буде холоднішою, із дощами, але не дуже сильними. В останні ж десять днів жовтня буде прохолодно, уночі навіть можливі заморозки або просто сильне зниження температури. Опади ймовірні у другій половині цієї декади.

Що ж до листопада, то він на початку трохи покропить дощем, а десь із середини першої декади прийде "бабине літо".

"Це тепло захопить і перші дні другої декади. В середині місяця погода зіпсується, прийдуть середньої інтенсивності дощі з переходом у сніг, на 2-3 дні знизиться температура. А далі знову потепліє", – підкреслює синоптик.

За його прогнощзом, під кінець останнього місяця спостерігатиметься мінусова температура вночі і зрідка вдень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За прогнозом Володимира Деркача, весна 2020 року в Україні прийде без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же взагалі принесе літню температуру.

А самі літні місяці, за словами синоптика, здивують українців невеликою спекою і короткочасними дощами.

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