Бабине літо триває: синоптик уточнила прогноз по Україні

На території України в четвер, 17 жовтня, і до кінця тижня буде переважати суха сонячна тепла погода.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, температура повітря протягом дня складе +17 +24 градуси, вночі +6 +12 градусів.
Тумани будуть погіршувати видимість до 300-500 метрів, можуть виникнути переважно вночі і вранці.
Бабине літо
24 канал
У Києві четвер буде сухим і теплим, вдень близько +20 градусів. Вночі та вранці очікується туман.
Зниження температури повітря ймовірно тільки в другій половині наступного тижня, до + 15 + 17 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві був зафіксований новий погодний рекорд – найвища температура повітря для цього періоду осені.
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