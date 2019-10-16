Бабине літо триває: синоптик уточнила прогноз по Україні

На території України в четвер, 17 жовтня, і до кінця тижня буде переважати суха сонячна тепла погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, температура повітря протягом дня складе +17 +24 градуси, вночі +6 +12 градусів.

Тумани будуть погіршувати видимість до 300-500 метрів, можуть виникнути переважно вночі і вранці.

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У Києві четвер буде сухим і теплим, вдень близько +20 градусів. Вночі та вранці очікується туман.

Новини Синоптики попередили про різке погіршання погоди в Україні

Зниження температури повітря ймовірно тільки в другій половині наступного тижня, до + 15 + 17 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві був зафіксований новий погодний рекорд – найвища температура повітря для цього періоду осені.

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