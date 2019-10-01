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1 жовтня • оновлено в 07:29
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"Бабине літо" скінчилося: синоптики попередили про похолодання в Україні

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У вівторок, 1 жовтня, на територію України з Західної Європи переміститься вологе і більш прохолодне повітря.

У більшості регіонів, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, похолодає, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, вночі у більшості областей, вдень місцями на сході України дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці по всій країні пориви 15-20 м/с.

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Місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 1 жовтня від ObozTV

Погода в жовтні

Погода в жовтні

"Укрінформ"

Температура вночі 9-1°; вдень 13-18°, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті 19-24°.

У Києві 1 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 мс, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 15°.

"Бабине літо" скінчилося: синоптики попередили про похолодання в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами народних синоптиків, початок жовтня в Україні порадує гарною погодою, хоча можливі невеликі дощі на початку і в кінці першої десятиденки.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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