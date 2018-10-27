''Бабине літо''? Синоптики уточнили прогноз по Україні на вихідні

У деякі регіони України знову повертається "бабине літо". Так, в окремих областях повітря прогріється до 22 °.

У суботу, 27 жовтня, вдень прогнозуються невеликі дощі, вдень до 15° -21° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

"Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів до 10°, на півночі Лівобережжя місцями 0-2° морозу, вдень 10-15° тепла, на півдні країни , Прикарпатті та Вінниччині місцями 16-19°, в Одеській області до 21°", - йдеться в повідомленні.

У Києві в суботу ввечері місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°. На Київщині також дощ можливий ввечері. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

28-29 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних, 28 жовтня і в північних областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, у південній частині до 13°; вдень 17-22°, у північних, Волинській, Рівненській областях 28 жовтня - 10-15°, 29 жовтня - 13-18°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 27 жовтня, в Україні очікується невелике потепління.