Бабине літо повернулося: синоптикиня дала прогноз погоди по Україні

На території України в середу, 16 жовтня, очікується суха ясна погода.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря протягом дня буде досягатиме +18...+24 градусів.

Найбільш ймовірні тумани на сході, півдні, в центрі і навколо Карпат, видимість погіршитися до 300-500 метрів.

Осіння погода 24 канал

У Києві середа буде сухою сонячною і теплою, протягом дня близько +20 градусів, вночі температура повітря +6...+12 градусів.

За прогнозом Діденко, така погода триватиме до кінця тижня, з невеликими коливаннями температури повітря.

Раніше OBOZREVATEL писав, скільки триватиме "бабине літо" в Україні і коли варто очікувати нової хвилі похолодання.

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