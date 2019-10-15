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15 жовтня • оновлено в 13:55
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Бабине літо повернулося: синоптикиня дала прогноз погоди по Україні

1.3т Читати матеріал російською

На території України в середу, 16 жовтня, очікується суха ясна погода.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря протягом дня буде досягатиме +18...+24 градусів.

Найбільш ймовірні тумани на сході, півдні, в центрі і навколо Карпат, видимість погіршитися до 300-500 метрів.

Осіння погода

Осіння погода

24 канал

Бабине літо повернулося: синоптикиня дала прогноз погоди по Україні

У Києві середа буде сухою сонячною і теплою, протягом дня близько +20 градусів, вночі температура повітря +6...+12 градусів.

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За прогнозом Діденко, така погода триватиме до кінця тижня, з невеликими коливаннями температури повітря.

Раніше OBOZREVATEL писав, скільки триватиме "бабине літо" в Україні і коли варто очікувати нової хвилі похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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