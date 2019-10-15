Бабине літо повернулося: синоптикиня дала прогноз погоди по Україні

На території України в середу, 16 жовтня, очікується суха ясна погода.
Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря протягом дня буде досягатиме +18...+24 градусів.
Найбільш ймовірні тумани на сході, півдні, в центрі і навколо Карпат, видимість погіршитися до 300-500 метрів.
Осіння погода
24 канал
У Києві середа буде сухою сонячною і теплою, протягом дня близько +20 градусів, вночі температура повітря +6...+12 градусів.
За прогнозом Діденко, така погода триватиме до кінця тижня, з невеликими коливаннями температури повітря.
Раніше OBOZREVATEL писав, скільки триватиме "бабине літо" в Україні і коли варто очікувати нової хвилі похолодання.
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