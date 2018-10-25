''Бабине літо'' повернеться: синоптик дала прогноз по Україні

На території України на початку наступного тижня, 29-31 жовтня, прогнозується тепла погода.

Стовпчики термометрів протягом дня будуть коливатися в межах +12 +18 градусів, на півдні і південному сході до +20 градусів, повідомила синоптик Наталія Діденко в блозі на Оpinion.

"Тільки в північних районах Чернігівської, Сумської та Київської областей буде холодніше, близько +8 +12 градусів. Істотні опади малоймовірні", - зазначила вона.

Діденко наголосила, що жовтень у столиці завершиться чудовою погодою.

Протягом 29-31 жовтня в Києві буде переважати повітряна маса з комфортною температурою повітря, вдень передбачається +14 +18 градусів.

За прогнозом синоптика, періодичні хмари і дощ можливі, проте опадів у столиці наступного тижня не очікується.

Нагадаємо, що в Україні з північного заходу Європи прийшов активний циклон під назвою Siglinde.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували невелике потепління.