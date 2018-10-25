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''Бабине літо'' повернеться: синоптик дала прогноз по Україні

38.4тЧитати матеріал російською

На території України на початку наступного тижня, 29-31 жовтня, прогнозується тепла погода.

Стовпчики термометрів протягом дня будуть коливатися в межах +12 +18 градусів, на півдні і південному сході до +20 градусів, повідомила синоптик Наталія Діденко в блозі на Оpinion.

"Тільки в північних районах Чернігівської, Сумської та Київської областей буде холодніше, близько +8 +12 градусів. Істотні опади малоймовірні", - зазначила вона.

Діденко наголосила, що жовтень у столиці завершиться чудовою погодою.

Протягом 29-31 жовтня в Києві буде переважати повітряна маса з комфортною температурою повітря, вдень передбачається +14 +18 градусів.

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За прогнозом синоптика, періодичні хмари і дощ можливі, проте опадів у столиці наступного тижня не очікується.

Нагадаємо, що в Україні з північного заходу Європи прийшов активний циклон під назвою Siglinde.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували невелике потепління.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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