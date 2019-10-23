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23 жовтня • оновлено в 05:41
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Бабине літо не здається: синоптики дали точний прогноз погоди в Україні

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В Україні в середу, 23 жовтня, очікується сонячна і тепла погода. Опадів не буде до кінця дня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Найтепліше в цей день буде на заході країни. Температура прогріється до +22 градусів.

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Прохолодніше буде в центрі – до +16...+18 градусів. На сході температура досягне +17...+19 градусів. На півдні очікується до +20 градусів, опадів не передбачається.

У Києві 23 жовтня прогнозують до +18 градусів. По всій території України очікується туман.

Бабине літо не здається: синоптики дали точний прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився докладний прогноз на листопад-2019 в Україні. Стало відомо, коли випаде сніг.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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