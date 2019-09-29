Головна Новини
29 вересня • оновлено в 14:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Бабине літо і дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

20.2т Читати матеріал російською

В Україні в неділю, 29 вересня, очікується переважно тепла погода, проте в багатьох областях пройдуть дощі.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, опадів не передбачається в західних регіонах, Одеській області та Криму.

Температура повітря там, а також у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях прогріється від 17 до 24 градусів тепла.

Новини
Екстремальної зими не буде! Кліматологиня змінила прогноз погоди для України

В інших областях України пройдуть помірні дощі, але при цьому сильного похолодання не очікується - від 16 до 19 градусів вище нуля. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Бабине літо і дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують в Україні перший сніг вже в листопаді, але в жовтні очікується сприятлива погода, рясні дощі не передбачаються, а в першій половині місяця ще утримаються сонячні дні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel