Бабине літо і дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні в неділю, 29 вересня, очікується переважно тепла погода, проте в багатьох областях пройдуть дощі.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, опадів не передбачається в західних регіонах, Одеській області та Криму.

Температура повітря там, а також у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях прогріється від 17 до 24 градусів тепла.

В інших областях України пройдуть помірні дощі, але при цьому сильного похолодання не очікується - від 16 до 19 градусів вище нуля. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують в Україні перший сніг вже в листопаді, але в жовтні очікується сприятлива погода, рясні дощі не передбачаються, а в першій половині місяця ще утримаються сонячні дні.

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