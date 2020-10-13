"Бабин Яр" заявив про співпрацю з єврейською організацією Centropa

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" підписав договір про співпрацю із єврейською неурядовою організацією Centropa, що базується у Відні, Гамбурзі, Будапешті та Вашингтоні і займається збереженням єврейської пам’яті в Центральній та Східній Європі.

Про це повідомили у пресцентрі "Бабиного Яру".

"Наша освітня місія полягає, передусім, у пошуці методів і підходів до формування меморіальної культури та історичної пам'яті. Тому ми підтримуємо проєкти, які допомагають студентам, учням розвивати їхні навички критичного мислення при вивченні історії, вчать їх звертатися до першоджерел та дають розуміння, що вивчення історії – безперервний, постійний процес", – зазначив заступник генерального директора Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Руслан Кавацюк.

У 2020 році в рамках співпраці відбудеться ряд семінарів та воркшопів для українських вчителів. Мета – збільшити обізнаність про освітні методики та цифрові технології у процесі вивчення і дослідження єврейської історії. Через карантинні заходи, пов'язані з COVID-19, семінари проходять в онлайн-форматі. Centropa проводить триденний онлайн-семінар з історії української єврейської культури для учасників з України, Молдови та країн Вишеградської групи, а також дводенний онлайн-семінар з цифрового сторітеллінгу та навчання єврейської історії.

"Освітня програма Centropa пропагує демократичні цінності та збалансовану культуру пам’яті серед викладачів та студентів. Під час наших семінарів ми заохочуємо вчителів ділитися своїм досвідом та підходами до планування уроків. Ми вважаємо, що ніхто не може навчити вчителя краще, ніж інший учитель. З часу заснування нашого інституту ми тісно співпрацюємо з партнерами та викладачами у 20 країнах. Ми вітаємо можливість розширити нашу освітню програму в Україні та сприяти розвитку толерантності серед молодих українців через партнерство з Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", – зазначив Фабіан Рюле, європейський директор з питань освіти Centropa. "

Centropa пропонує викладачам та студентам веб-сайт українською мовою, мультимедійні фільми про українські єврейські сім’ї та пересувну виставку "Український єврейський сімейний альбом", яку зараз демонструють у 40 школах та культурних центрах по всій країні. За підтримки Меморіального центру Голокосту виставка, що розповідає про долю українських євреїв у ХХ столітті, буде представлена в українських школах у 2021 році.

Організація Centropa, заснована в 2000 році, розпочала свою діяльність як проєкт усного вивчення історії. Найбільша її програма реалізована в Україні, де були проведені 280 інтерв’ю з євреями-свідками Голокосту, а також оцифровані 3,480 їхніх старих сімейних фотографій. З 2015 року Centropa проводить семінари у Львові, Києві та Одесі, куди також залучає викладачів з Німеччини, Польщі та Молдови з метою розвитку партнерських стосунків з українськими колегами.

Благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" – це неурядова благодійна організація, яка покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.

Нагадаємо, восени 2020 року Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" розпочав освітній дослідницький проєкт разом з українськими школами по збору свідчень та спогадів про Другу світову війну – "Червона точка пам'яті". В рамках освітнього напрямку роботи Меморіал "Бабин Яр" також співпрацює із передовими освітніми інституціями Європи, Ізраїлю та США. У тому числі, реалізує спільні проєкти з ізраїльським національним меморіалом Катастрофи та Героїзму Яд Вашем.