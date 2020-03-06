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7 березня • оновлено в 00:23
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Подачу води до Криму могли узгодити: Бабін пояснив заяву Шмигаля

9.8т
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Юрист-міжнародник, експредставник президента України в АР Крим Борис Бабін припустив, що влада України вже домовилася з Росією про подачу води на анексований півострів.

Таку думку Бабін озвучив в ефірі ObozTV, коментуючи скандальну заяву нового прем'єр-міністра – Денис Шмигаль виступив за відновлення водопостачання Криму.

"Дуже наївно було би вірити, що це ініціатива пана прем'єра, спікера чи окремих депутатів. Зрозуміло, що ці особи можуть робити такі заяви і залишатися далі на своїх посадах лише за однієї умови – якщо згоди вже досягнуто", – заявив він.

"Тому з'являються "говорящі голови"

Бабін не виключив, що владі залишилося вирішити два питання: як здійснити подачу води до Криму з технічної точки зору і як пояснити своє рішення українському народу.

"Подачу води в Крим потрібно організувати, перевірити відповідні гідротехнічні споруди на підконтрольній території, якось юридично залагодити, приватизувати Північно-Кримський канал, створити фірму-прокладку... А також якось пояснити це виборцям", – зазначив юрист.

"Тому у нас з'являються ці "говорящі голови", які вигадують абсолютно фантастичні сюжети... До речі, прем'єр не може виправдовуватися тим, що він "не в темі". Тому що, як пише Бутусов, він іще в попередньому уряді займався технічними питаннями поставок води, уже місяць. Тому це не експромт", – пояснив він.

Денис Шмигаль зробив гучну заяву про подачу води в Крим усього через день після того, як обійняв посаду прем'єр-міністра

Денис Шмигаль зробив гучну заяву про подачу води в Крим усього через день після того, як обійняв посаду прем'єр-міністра

facebook.com/sluganarodu.official

"Пропонували до 1 млрд у.о. кешем"

За словами Бабіна, деякі високопосадовці в Україні могли погодитися на водопостачання Криму через "грошове питання".

"Ми розуміємо, чому вони це роблять. Особисто я знаю, що попередній владі пропонували до 1 млрд у.о. за це питання. Кешем. Але тоді гроші не взяли", – розповів експерт.

На уточнювальне запитання, чи могли гроші зіграти ключову роль зараз, Бабін відповів:

"А як ви думаєте? Ну уявіть собі прем'єр-міністра, який хоче постачати воду на окуповану територію. Самостійно. Ви собі такого чиновника уявляєте? Я – ні. Вибачте. Це нереально".

"Подумайте, як це зупинити!"

Експредставник президента України в АРК закликав подумати про те, як не допустити відновлення подачі води на анексований півострів.

"Зупинити це можна позовами до адміністративних судів, порушенням кримінальних проваджень через слідчих суддів. Якщо якісь патріотичні підприємці визначать місце для складування твердих побутових відходів у руслі каналу – це теж може, як-то кажуть, припинити відповідні антидержавницькі дії", – запропонував Бабін.

"День, коли вода піде на Крим – буде днем відмови України від півострова", – підсумував він.

Україна припинила поставки дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією в 2014 році

Україна припинила поставки дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією в 2014 році

KrimRt

Докладніше про можливості реалізації такого сценарію і відновлення подачі води в Крим – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Анексія Криму Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Борис Бабин Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Крим без води Кримський канал
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Ш. Олег
Ш. Олег
Это до какой же степени должна была дегpaдировать мораль общества, если м*даки вроде Бабина, призывающего "пaтpиотичных предпринимателей" загaдить русло канала отходами, не только не вызывают у него отвpaщения, но и находят одобрение и поддержку? Земляки, вы же потихоньку, но уверенно извpaтили, вывернули наизнанку сами устои, на которых зиждется человечество: чёрное у вас обернулось белым, белое - чёрным; друзья превратились во вpaгов, вpaги стали друзьями; героев вы предали забытью, yродов возвели в герои; патриотов обьявили пpeдателями, а пpeдателей называете патриотами… Неужели вы этого не замечаете и не понимаете?! Неужели считаете, что крымчане, читая подобные статьи, воспылают любовью к их авторам и их последователям и захотят вернуться в обьятия Укpaины? Или вас интересует лишь крымская земля, а судьба её населения безразлична? Так ведь с подобными принципами и земли вам тоже не видать, как собственных ушей! Хотя бы потому, что не только крымчане или донеччане, глядя на осушенный Крымский канал, на безобразный средневековый шaбаш в Новых Санжapах, на факельные шествия с портретами идеологов н*цизма, на потерявших всякий человеческий облик дроздовых и фарионов - не только Крым и Донецк, а и вся адекватная Европа с Америкой впридачу откажется от какого бы то ни было участия в этом балагане. А без их помощи вы не то утepянное не вернёте - и того лишитесь, что пока имеете. Опомнитесь, украинцы! Стряхните с себя этот стpaшный yгар, станьте опять такими, какими я вас помню, знаю и люблю! Станьте нормальными людьми. Пожалуйста.
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Подоляк Виктория
Подоляк Виктория
Ш. Олег, Чуть слезу не пустила. Прямо хоть до раны прикладай. Для всего мира ка$апы оккупанты и фашики ,Те, которые за россию в Крыму и на Донбассе- коллаборанты и предатели . Шо не так?
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Подоляк Виктория
Подоляк Виктория
Кувалдин Иван, А в просторечии. сраная ка$апня
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Куни Чан
Куни Чан
Народ то ЗА, рогули против. Так ведь рогули?)))
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Крым должен вернуться в Россию таким,каким его передавали Украине...Никакое бабло это не изменит..
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Ш. Олег
Ш. Олег
Кристина Стефанова, https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/3/7/74ee595d71ad26f4c01523ce6ab96c31-full.png
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Слобожанский Артем, так он таким и вернулся в 2014 году. Каким Россия вам его дала на время в 1954,таким он через 60 лет и вернулся
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