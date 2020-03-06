Юрист-міжнародник, експредставник президента України в АР Крим Борис Бабін припустив, що влада України вже домовилася з Росією про подачу води на анексований півострів.

Таку думку Бабін озвучив в ефірі ObozTV, коментуючи скандальну заяву нового прем'єр-міністра – Денис Шмигаль виступив за відновлення водопостачання Криму.

"Дуже наївно було би вірити, що це ініціатива пана прем'єра, спікера чи окремих депутатів. Зрозуміло, що ці особи можуть робити такі заяви і залишатися далі на своїх посадах лише за однієї умови – якщо згоди вже досягнуто", – заявив він.

"Тому з'являються "говорящі голови"

Бабін не виключив, що владі залишилося вирішити два питання: як здійснити подачу води до Криму з технічної точки зору і як пояснити своє рішення українському народу.

"Подачу води в Крим потрібно організувати, перевірити відповідні гідротехнічні споруди на підконтрольній території, якось юридично залагодити, приватизувати Північно-Кримський канал, створити фірму-прокладку... А також якось пояснити це виборцям", – зазначив юрист.

"Тому у нас з'являються ці "говорящі голови", які вигадують абсолютно фантастичні сюжети... До речі, прем'єр не може виправдовуватися тим, що він "не в темі". Тому що, як пише Бутусов, він іще в попередньому уряді займався технічними питаннями поставок води, уже місяць. Тому це не експромт", – пояснив він.

Денис Шмигаль зробив гучну заяву про подачу води в Крим усього через день після того, як обійняв посаду прем'єр-міністра facebook.com/sluganarodu.official

"Пропонували до 1 млрд у.о. кешем"

За словами Бабіна, деякі високопосадовці в Україні могли погодитися на водопостачання Криму через "грошове питання".

"Ми розуміємо, чому вони це роблять. Особисто я знаю, що попередній владі пропонували до 1 млрд у.о. за це питання. Кешем. Але тоді гроші не взяли", – розповів експерт.

На уточнювальне запитання, чи могли гроші зіграти ключову роль зараз, Бабін відповів:

"А як ви думаєте? Ну уявіть собі прем'єр-міністра, який хоче постачати воду на окуповану територію. Самостійно. Ви собі такого чиновника уявляєте? Я – ні. Вибачте. Це нереально".

"Подумайте, як це зупинити!"

Експредставник президента України в АРК закликав подумати про те, як не допустити відновлення подачі води на анексований півострів.

"Зупинити це можна позовами до адміністративних судів, порушенням кримінальних проваджень через слідчих суддів. Якщо якісь патріотичні підприємці визначать місце для складування твердих побутових відходів у руслі каналу – це теж може, як-то кажуть, припинити відповідні антидержавницькі дії", – запропонував Бабін.

"День, коли вода піде на Крим – буде днем відмови України від півострова", – підсумував він.

Україна припинила поставки дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією в 2014 році KrimRt

Докладніше про можливості реалізації такого сценарію і відновлення подачі води в Крим – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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